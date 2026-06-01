Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Niebla
10°
Viento
Suroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noreste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sur 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 42m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:58 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 22 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° Suroeste 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Neblina
03:00 10° Suroeste 2 - 3 km/h 0% Niebla
04:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Niebla
07:00 10° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Niebla
08:00 10° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Niebla
09:00 10° 10° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Niebla
10:00 11° 11° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Niebla
11:00 11° 11° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Sureste 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Noreste 4 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 18° 18° Noreste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noreste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noreste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Noreste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Noreste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Norte 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Oeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sur 1 - 4 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Sur 3 - 5 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.