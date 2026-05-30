Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Niebla
Viento
Oeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 43m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:57 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° Este 0 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Oeste 1 - 4 km/h 0% Niebla
04:00 Oeste 1 - 4 km/h 0% Neblina
05:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Niebla
06:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Niebla
07:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Niebla
08:00 Oeste 3 - 10 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 3 - 11 km/h 0% Niebla
10:00 10° 10° Oeste 4 - 12 km/h 0% Niebla
11:00 11° 11° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Noroeste 0 - 13 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Noreste 2 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Noreste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noreste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noreste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Norte 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Norte 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.