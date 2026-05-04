Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo niebla, la jornada en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Este 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Niebla
15°
Viento
Noreste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 23°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:51
Horas de luz11h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:45 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Este 4 - 13 km/h 0% Neblina
02:00 Sureste 6 - 13 km/h 0% Neblina
03:00 Noreste 3 - 15 km/h 0% Neblina
04:00 Noroeste 3 - 15 km/h 0% Neblina
05:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Noreste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Este 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noreste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noreste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Este 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 25° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 25° Este 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Este 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Este 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Este 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Este 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noreste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Noreste 5 - 13 km/h 0% Niebla
22:00 15° 15° Noreste 6 - 15 km/h 0% Niebla
23:00 14° 14° Noreste 4 - 14 km/h 0% Niebla
24:00 13° 13° Norte 1 - 11 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.