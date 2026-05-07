Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Noroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Norte 6 - 26 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 9 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 18 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 24°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:49
Horas de luz11h 3m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:46 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 18 - 60 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Oeste 0 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Oeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Oeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Sureste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 25° Noroeste 1 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 23° 25° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Este 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 24° Este 18 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Este 13 - 60 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Norte 9 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 13° Norte 6 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 12° 12° Noreste 3 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° 11° Noreste 6 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 10° 10° Norte 10 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 12 - 30 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 9 - 28 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Oeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.