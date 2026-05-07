Pronóstico en Salta: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Salta
Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 18 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:46
|Puesta del sol
|18:49
|Horas de luz
|11h 3m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Salta
¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?
El sol sale hoy en Salta a las 07:46 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?
El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Salta?
El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 18 - 60 km/h.
Ubicación de Salta
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noreste 2 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|15°
|15°
|Oeste 0 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|15°
|15°
|Oeste 1 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|13°
|13°
|Noroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|12°
|Oeste 2 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Noroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|12°
|Oeste 3 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Noroeste 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|19°
|19°
|Sureste 3 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|22°
|25°
|Noroeste 1 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|23°
|25°
|Noreste 6 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|23°
|25°
|Este 10 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|22°
|24°
|Este 18 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|14°
|14°
|Este 13 - 60 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|13°
|13°
|Norte 9 - 34 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|13°
|13°
|Norte 6 - 26 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|12°
|12°
|Noreste 3 - 20 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Noreste 6 - 19 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|10°
|10°
|Norte 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|9°
|7°
|Noroeste 12 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|9°
|7°
|Noroeste 9 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|9°
|8°
|Noroeste 6 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|10°
|10°
|Oeste 3 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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