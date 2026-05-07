Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 18 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.8 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.