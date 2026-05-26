Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

El pronóstico para Salta este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 10 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 10 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 10 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 46m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:55 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 27 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Neblina
04:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Niebla
06:00 Sureste 2 - 11 km/h 0% Neblina
07:00 Oeste 0 - 11 km/h 0% Niebla
08:00 Oeste 3 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Oeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Norte 0 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Noreste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noreste 5 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Este 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Este 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noreste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 5 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Noreste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 11° Norte 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Norte 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 1 - 6 km/h 0% Neblina
24:00 Oeste 0 - 4 km/h 0% Neblina

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.