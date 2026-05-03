Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 2 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Este 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 2 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 9 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:52
Horas de luz11h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:44 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 28 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sureste 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Norte 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Sureste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Norte 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Este 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Noroeste 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Este 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noroeste 2 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Este 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Noreste 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Noreste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Este 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Este 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 9 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Este 9 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Noreste 6 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Este 2 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Sureste 0 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 11° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.