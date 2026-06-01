Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 13m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:25 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 12 - 31 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Sur 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sur 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 11° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 12° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Norte 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noreste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Este 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sureste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sureste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sur 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sur 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.