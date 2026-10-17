¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 17 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 26°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.