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¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 17 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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El pronóstico para San Juan este 17 de octubre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 13°. Con vientos de 13 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sur 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Sur 10 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Suroeste 8 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:52
Puesta del sol19:46
Horas de luz12h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación40%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 17 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 06:52 y se pone a las 19:46, dando aproximadamente 12h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 17 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 13 - 32 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 12° Sur 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 12° Sur 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 12° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 12° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 12° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 12° Sur 10 - 23 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 12° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 12° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 12° Sur 10 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 13° Sur 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 14° Sur 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 15° Sur 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 17° Sur 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 18° Sur 10 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 19° Sur 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 19° Sur 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 19° Sur 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 21° 18° Sur 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 16° Sur 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 16° Sur 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 15° Sur 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 15° Suroeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 15° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 15° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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