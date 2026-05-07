Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Turismo en San Juan.
Turismo en San Juan.

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Soleado
14°
Viento
Sur 15 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Oeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 32 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 26°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:09 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 32 - 71 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 25° 24° Oeste 32 - 71 km/h 0% Nubes y claros
02:00 23° 23° Oeste 29 - 69 km/h 0% Nubes y claros
03:00 19° 19° Sur 11 - 60 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Sur 22 - 46 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Sur 21 - 48 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Sur 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Sur 16 - 46 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sur 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sur 15 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sur 14 - 32 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sur 14 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 13 - 34 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sureste 13 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sureste 13 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sureste 13 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Sureste 8 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sureste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sur 9 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sur 3 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Sur 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.