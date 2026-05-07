Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 32 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.