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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.3 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 22 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 13 - 30 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm

Hoy en San Juan se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 22 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol19:44
Horas de luz12h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 06:57 y se pone a las 19:44, dando aproximadamente 12h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 22 - 49 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 9 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Sur 5 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Oeste 0 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sur 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Sur 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sureste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 15 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sur 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sur 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sur 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sur 18 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 20 - 45 km/h 30% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sur 22 - 49 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sur 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sur 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sur 19 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sur 15 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sur 13 - 30 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Sur 10 - 27 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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