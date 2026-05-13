Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sureste 4 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 8 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 21°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:13 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 8 - 27 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Sureste 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Sur 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Sureste 1 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 11° Oeste 1 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noroeste 1 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Sureste 2 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Sureste 3 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sureste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sureste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sureste 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sureste 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sureste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sureste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sur 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sur 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.