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¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 17 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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El pronóstico para San Luis este 17 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 24 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Este 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Este 23 - 43 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 24 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:41
Puesta del sol19:40
Horas de luz12h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación40%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 17 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:41 y se pone a las 19:40, dando aproximadamente 12h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 17 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 24 - 44 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Este 20 - 39 km/h 0% Cubierto
02:00 11° Este 17 - 35 km/h 0% Cubierto
03:00 11° Este 15 - 30 km/h 0% Cubierto
04:00 11° Este 16 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Este 15 - 29 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Este 16 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Este 16 - 29 km/h 0% Cubierto
08:00 11° Este 16 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 12° Este 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 11° Este 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 13° Este 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 14° Este 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 16° Este 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 17° Este 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 16° Sureste 13 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 19° 16° Este 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 15° Este 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 14° Sureste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 11° Este 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° Este 22 - 41 km/h 0% Soleado
21:00 13° Este 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° Este 23 - 43 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° Este 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° Este 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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