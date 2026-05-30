Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
11°
Viento
Noreste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noroeste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Noreste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 10 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 7m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:19 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 10 - 27 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Norte 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Norte 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Norte 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Noreste 7 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Noreste 6 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noreste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noroeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noroeste 9 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Noroeste 9 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noroeste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noroeste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Norte 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Norte 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Norte 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.