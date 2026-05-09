Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 14 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Suroeste 12 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:05 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sur 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Sur 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Suroeste 16 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 Suroeste 12 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 8 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 2 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.