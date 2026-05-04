Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
11°
Viento
Norte 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Oeste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:01 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 13 - 19 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Norte 11 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Norte 13 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Norte 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Norte 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Norte 11 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Norte 13 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 4 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Norte 4 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Norte 2 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noroeste 4 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noroeste 3 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Oeste 4 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Oeste 4 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Oeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Oeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Oeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Este 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Noreste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noreste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.