Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 14h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 11 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:13 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noroeste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noroeste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Noroeste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Noroeste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Noroeste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Noroeste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.