Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 15 - 25 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:29
Puesta del sol17:39
Horas de luz8h 10m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:29 y se pone a las 17:39, dando aproximadamente 8h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 15 - 25 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 15 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 8 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sur 8 - 15 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sureste 12 - 19 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 15 - 25 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 14 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 14 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sureste 14 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.