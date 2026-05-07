Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 15 - 25 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 25 - 40 km/h
Lluvia
70% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 25 - 42 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:57
Puesta del sol18:08
Horas de luz9h 11m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:57 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 8.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 26 - 43 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 15 - 25 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Suroeste 19 - 25 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Suroeste 15 - 24 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Suroeste 14 - 24 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Suroeste 14 - 23 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Suroeste 12 - 23 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Suroeste 12 - 20 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Suroeste 13 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Suroeste 15 - 25 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Suroeste 17 - 28 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Suroeste 19 - 31 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Suroeste 20 - 33 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 21 - 36 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 22 - 37 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 22 - 37 km/h 70% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sur 23 - 39 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 25 - 40 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 25 - 41 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sur 25 - 41 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sur 25 - 41 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 26 - 42 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 25 - 42 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 25 - 41 km/h 0% Cubierto
24:00 Sur 24 - 41 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.