Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 8°.

Viento: 29 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 0°.

Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 9°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.