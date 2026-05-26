Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

El pronóstico para Santa Cruz este 28 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 29 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 5 - 8 km/h
Lluvia
80% 0.4 mm
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 29 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:24
Puesta del sol17:42
Horas de luz8h 18m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:24 y se pone a las 17:42, dando aproximadamente 8h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 29 - 48 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 5 - 9 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Oeste 5 - 8 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Suroeste 5 - 8 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Suroeste 5 - 9 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Suroeste 5 - 8 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Oeste 5 - 8 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Oeste 5 - 8 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Oeste 6 - 10 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Oeste 7 - 13 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 4 - 5 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sur 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -1° Suroeste 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -1° Oeste 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.