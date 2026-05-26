Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 28 de mayo de 2026
Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
El pronóstico para Santa Cruz este 28 de mayo de 2026 indica una máxima de 8° y una mínima de 6°. Con vientos de 29 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 8°.
Viento: 29 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 0°.
Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 9°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|09:24
|Puesta del sol
|17:42
|Horas de luz
|8h 18m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 8°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:24 y se pone a las 17:42, dando aproximadamente 8h 18m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 29 - 48 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|2°
|1°
|Oeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|2°
|1°
|Oeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|2°
|1°
|Oeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|3°
|2°
|Oeste 5 - 9 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|3°
|2°
|Oeste 5 - 8 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|3°
|2°
|Suroeste 5 - 8 km/h
|80% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|3°
|2°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|90% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|3°
|3°
|Suroeste 5 - 8 km/h
|90% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|3°
|3°
|Oeste 5 - 8 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|3°
|2°
|Oeste 5 - 8 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|3°
|2°
|Oeste 6 - 10 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|4°
|2°
|Oeste 7 - 13 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|4°
|3°
|Oeste 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|5°
|3°
|Suroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|5°
|4°
|Suroeste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|6°
|4°
|Suroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|5°
|5°
|Suroeste 4 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|3°
|4°
|Suroeste 3 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|2°
|2°
|Suroeste 4 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|1°
|0°
|Sur 5 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|0°
|0°
|Sur 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|0°
|2°
|Suroeste 1 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|-1°
|3°
|Suroeste 0 - 2 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|-1°
|2°
|Oeste 1 - 2 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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