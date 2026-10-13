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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 24 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Oeste 22 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 29 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:37
Puesta del sol20:09
Horas de luz13h 32m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:37 y se pone a las 20:09, dando aproximadamente 13h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 29 - 52 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 21 - 33 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 24 - 38 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Oeste 24 - 45 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Oeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Oeste 29 - 52 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Suroeste 27 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Suroeste 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Suroeste 28 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Suroeste 24 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Oeste 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Oeste 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Suroeste 20 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Oeste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Oeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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