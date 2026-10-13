Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 29 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.