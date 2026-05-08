Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 25 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.