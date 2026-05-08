Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Santa Fe este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 25 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 20 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Oeste 13 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 25 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:38 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 25 - 48 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 22 - 41 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Suroeste 23 - 44 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Suroeste 21 - 43 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Suroeste 24 - 45 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Suroeste 24 - 47 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Suroeste 25 - 48 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Suroeste 24 - 47 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 22 - 45 km/h 0% Soleado
09:00 10° Suroeste 20 - 42 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Oeste 20 - 39 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 21 - 43 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Oeste 20 - 43 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 19 - 43 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Suroeste 17 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Suroeste 16 - 37 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Oeste 16 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Oeste 13 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Oeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Oeste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Oeste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Oeste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Oeste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 21 - 38 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.