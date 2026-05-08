Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 8 de mayo de 2026
Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
El pronóstico para Santa Fe este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 9°. Con vientos de 25 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 25 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:38
|Puesta del sol
|18:19
|Horas de luz
|10h 41m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|62%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:38 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 25 - 48 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Suroeste 22 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Suroeste 23 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|11°
|11°
|Suroeste 21 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|11°
|11°
|Suroeste 24 - 45 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|10°
|10°
|Suroeste 24 - 47 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|7°
|Suroeste 25 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|10°
|7°
|Suroeste 24 - 47 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|9°
|6°
|Suroeste 22 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|10°
|7°
|Suroeste 20 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|11°
|11°
|Oeste 20 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|12°
|12°
|Suroeste 21 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|13°
|13°
|Oeste 20 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|14°
|14°
|Oeste 19 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|14°
|14°
|Suroeste 17 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|15°
|15°
|Suroeste 16 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|15°
|15°
|Oeste 16 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|14°
|14°
|Oeste 13 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|13°
|13°
|Oeste 10 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|12°
|12°
|Oeste 9 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|11°
|11°
|Oeste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|11°
|11°
|Oeste 13 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|12°
|12°
|Oeste 14 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|12°
|12°
|Oeste 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|12°
|12°
|Suroeste 21 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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