El tiempo en Santa Fe hoy, 9 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 9 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 30 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:39
|Puesta del sol
|18:18
|Horas de luz
|10h 39m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|53%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:39 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 30 - 62 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Suroeste 22 - 41 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|10°
|10°
|Suroeste 21 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|10°
|10°
|Oeste 21 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|10°
|7°
|Oeste 24 - 45 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|10°
|7°
|Suroeste 28 - 54 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|7°
|Oeste 24 - 53 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|10°
|10°
|Suroeste 26 - 51 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|10°
|10°
|Suroeste 27 - 52 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|11°
|11°
|Suroeste 26 - 53 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|11°
|11°
|Suroeste 28 - 62 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|12°
|12°
|Suroeste 30 - 60 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|12°
|12°
|Suroeste 27 - 61 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|12°
|12°
|Suroeste 26 - 56 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 25 - 55 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|12°
|12°
|Suroeste 26 - 54 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|12°
|12°
|Suroeste 25 - 55 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|12°
|12°
|Suroeste 20 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|12°
|12°
|Suroeste 18 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Suroeste 14 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|11°
|11°
|Suroeste 11 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|10°
|10°
|Suroeste 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|9°
|8°
|Oeste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|9°
|7°
|Suroeste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|8°
|7°
|Suroeste 11 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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