Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Suroeste 26 - 53 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 20 - 50 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 30 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:18
Horas de luz10h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:39 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 30 - 62 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 22 - 41 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° 10° Suroeste 21 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Oeste 21 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Oeste 24 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Suroeste 28 - 54 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Oeste 24 - 53 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Suroeste 26 - 51 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Suroeste 27 - 52 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Suroeste 26 - 53 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Suroeste 28 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Suroeste 30 - 60 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Suroeste 27 - 61 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Suroeste 26 - 56 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Suroeste 25 - 55 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Suroeste 26 - 54 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Suroeste 25 - 55 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Suroeste 20 - 50 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Suroeste 18 - 39 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Suroeste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.