Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 6 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 13 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:18
Puesta del sol17:48
Horas de luz8h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:18 y se pone a las 17:48, dando aproximadamente 8h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 13 - 22 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Neblina
05:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Neblina
06:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° Noroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° 10° Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Oeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.