comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (1.7 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 11 - 24 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:25
Puesta del sol19:12
Horas de luz12h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:25 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 12h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sureste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sureste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Sureste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sureste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Sureste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Sureste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Sureste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sureste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sureste 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sureste 9 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 19° 19° Sureste 8 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sureste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sureste 11 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sur 10 - 23 km/h 30% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sur 9 - 20 km/h 30% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Sur 11 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Sur 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Sur 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Fetiempo en Santa Fe hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de 48 horas con nubes grises en Buenos Aires:a qué hora llueve y cuándo sale el sol

    Se viene un tormentón de 48 horas con nubes grises en Buenos Aires: a qué hora llueve y cuándo sale el sol

  2. Videos impactantes del Súper El Niño:crece el río Iguazú y el agua golpea la Costa Atlántica

    Videos impactantes del Súper El Niño: crece el río Iguazú y el agua golpea la Costa Atlántica

  3. Alerta en las Cataratas del Iguazú por El Niño:cierran la Garganta del Diablo por 40 días debido al riesgo de crecidas extremas

    Alerta en las Cataratas del Iguazú por El Niño: cierran la Garganta del Diablo por 40 días debido al riesgo de crecidas extremas

  4. Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires:cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires: cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

  5. Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero:los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados y una semana clave:Presupuesto 2027, Malvinas y Ley de Tierras dominan la agenda

Sesión en la Cámara de Diputados

“Nos vemos pronto en la Argentina”:el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Economía

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, participa del 55º Coloquio de IDEA.

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Internacionales

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

Maullín limita al norte con Los Muermos, al este con Puerto Montt y Calbuco, al sur con el canal de Chacao y al oeste con el océano Pacífico.

La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón:“El héroe estadounidense por excelencia”

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia