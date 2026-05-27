Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 28 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 21 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 27 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 30 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:25
Puesta del sol17:41
Horas de luz8h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:25 y se pone a las 17:41, dando aproximadamente 8h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 30 - 50 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° Oeste 0 - 2 km/h 0% Neblina
02:00 -1° -1° Norte 2 - 5 km/h 0% Niebla
03:00 -2° -2° Norte 4 - 9 km/h 0% Niebla
04:00 -1° -1° Norte 6 - 12 km/h 0% Niebla
05:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 3 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 3 - 6 km/h 0% Niebla
09:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noreste 12 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 Noreste 17 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noreste 20 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 Noreste 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noreste 21 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noreste 21 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noreste 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noreste 22 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 24 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 25 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 27 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 28 - 45 km/h 0% Cubierto
24:00 Noreste 28 - 46 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.