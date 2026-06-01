Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo soleado, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Soleado
Viento
Norte 16 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Noreste 20 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 24 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:31
Puesta del sol17:37
Horas de luz8h 6m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:31 y se pone a las 17:37, dando aproximadamente 8h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 26 - 42 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 18 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 Norte 21 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 Norte 21 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 Norte 21 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 Norte 21 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 Noreste 20 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 Noreste 20 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 Noreste 21 - 34 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noreste 22 - 36 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 23 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 24 - 39 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 25 - 41 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 26 - 42 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.