Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sur 18 - 33 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Soleado
16°
Viento
Sur 20 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sur 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 23 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:47 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 23 - 49 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 5 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Sur 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Sur 13 - 22 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sur 19 - 35 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Sur 17 - 37 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sur 14 - 32 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 11° 11° Sur 15 - 26 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° 10° Sur 18 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Sur 14 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Sur 18 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sur 19 - 39 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sur 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sur 22 - 46 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sur 23 - 49 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sur 21 - 48 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Sur 20 - 43 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Sur 16 - 39 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sur 13 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Sur 8 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.