Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo cubierto, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
15°
Viento
Noreste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
25°
Viento
Noreste 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 19 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 27°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:44 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 43 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 0 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 4 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Norte 0 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 11° Norte 0 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Norte 0 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Noreste 12 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Norte 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Norte 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Norte 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 27° Norte 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 27° Norte 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 25° 26° Noreste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
18:00 25° 26° Noreste 13 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 24° 25° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 24° 25° Noreste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 23° 24° Noreste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 22° 23° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 22° 22° Norte 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Norte 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.