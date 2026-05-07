Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (10 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 38 - 79 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 10 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:46
|Puesta del sol
|18:40
|Horas de luz
|10h 54m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:46 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 10 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 38 - 79 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|23°
|23°
|Norte 14 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|23°
|22°
|Norte 7 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|22°
|22°
|Sur 3 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|21°
|21°
|Sur 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|21°
|21°
|Sur 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|20°
|20°
|Sur 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|20°
|20°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|21°
|21°
|Sur 16 - 28 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|19°
|19°
|Sur 33 - 62 km/h
|70% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Sur 38 - 73 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Sur 37 - 79 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|16°
|16°
|Sur 28 - 71 km/h
|60% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|13:00
|14°
|14°
|Sur 19 - 57 km/h
|70% 5.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|14:00
|16°
|16°
|Sur 16 - 41 km/h
|70% 1.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Sur 9 - 37 km/h
|40% 1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|16:00
|16°
|16°
|Sur 7 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Sur 5 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Noroeste 1 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Noroeste 6 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|14°
|14°
|Noroeste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|13°
|13°
|Noroeste 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|13°
|13°
|Noroeste 10 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|12°
|12°
|Oeste 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|12°
|12°
|Oeste 13 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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