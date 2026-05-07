Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Sur 33 - 62 km/h
Lluvia
70% 1.6 mm
Tarde
Soleado
16°
Viento
Sur 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Noroeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 38 - 79 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 10 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 24°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 22°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:46 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 10 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 38 - 79 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 23° Norte 14 - 35 km/h 0% Cielo despejado
02:00 23° 22° Norte 7 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 22° 22° Sur 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 21° 21° Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 21° 21° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 20° 20° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 20° 20° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 21° 21° Sur 16 - 28 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 19° 19° Sur 33 - 62 km/h 70% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 18° 18° Sur 38 - 73 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 37 - 79 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sur 28 - 71 km/h 60% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 14° 14° Sur 19 - 57 km/h 70% 5.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 16° 16° Sur 16 - 41 km/h 70% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 15° 15° Sur 9 - 37 km/h 40% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 16° 16° Sur 7 - 21 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sur 5 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Noroeste 1 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Oeste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.