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Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Sureste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:42
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:42 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Sureste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Sureste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sureste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Sureste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Sureste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Sureste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Sureste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sureste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sur 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sur 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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