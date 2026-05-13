Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 27 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 31 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 28 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 32 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:06
Puesta del sol17:59
Horas de luz8h 53m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:06 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 8h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 32 - 53 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 29 - 48 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Oeste 28 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 26 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 26 - 43 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 26 - 43 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 27 - 44 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 26 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 29 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 27 - 49 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 28 - 46 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Oeste 29 - 47 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 30 - 49 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 32 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 29 - 51 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 27 - 48 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 28 - 45 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 26 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.