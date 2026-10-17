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¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 17 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 17 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 13 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Norte 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noreste 13 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 11 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 20°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:18
Puesta del sol20:19
Horas de luz14h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación40%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:18 y se pone a las 20:19, dando aproximadamente 14h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 13 - 37 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Este 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Norte 7 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Norte 4 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Este 2 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Este 1 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 18° 17° Noroeste 2 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 19° 17° Norte 6 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 19° 17° Norte 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 17° Norte 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 17° Noreste 11 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 19° 16° Noreste 13 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 18° 15° Noreste 13 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 17° 14° Noreste 10 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 13° 11° Noreste 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° Norte 11 - 35 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 11 - 35 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 12 - 35 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 13 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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