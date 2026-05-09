Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Suroeste 13 - 31 km/h
Lluvia
90% 0.9 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 1 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 14 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:49 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 14 - 33 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Suroeste 13 - 32 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° Suroeste 13 - 31 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 10° Sur 12 - 31 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° 10° Suroeste 9 - 26 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 11° 11° Sur 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sur 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Sureste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Sureste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Este 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Norte 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Norte 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.