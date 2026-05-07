Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Cubierto
20°
Viento
Suroeste 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Norte 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 24 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:48 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 24 - 58 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Noroeste 4 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 18° 18° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Oeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Oeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Oeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Oeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 19° 19° Suroeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Suroeste 12 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 20° 20° Sur 20 - 39 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 17° 17° Sur 24 - 58 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 16° 16° Sur 15 - 50 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 15° 15° Sur 11 - 37 km/h 80% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 15° 15° Suroeste 18 - 42 km/h 50% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 16° 16° Suroeste 9 - 40 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Suroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Oeste 2 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Norte 5 - 10 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Noroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Norte 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.