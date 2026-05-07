Pronóstico en Tucumán: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Tucumán
Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 24 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:48
|Puesta del sol
|18:45
|Horas de luz
|10h 57m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 07:48 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 24 - 58 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Norte 9 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|18°
|18°
|Noroeste 4 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|18°
|18°
|Suroeste 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|17°
|17°
|Oeste 6 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|17°
|17°
|Oeste 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|17°
|17°
|Oeste 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|18°
|18°
|Oeste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|19°
|19°
|Suroeste 15 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|20°
|20°
|Suroeste 12 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|20°
|20°
|Sur 20 - 39 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Sur 24 - 58 km/h
|90% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 50 km/h
|90% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|15°
|15°
|Sur 11 - 37 km/h
|80% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|15°
|15°
|Suroeste 18 - 42 km/h
|50% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|16°
|16°
|Suroeste 9 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Suroeste 7 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|16°
|16°
|Suroeste 7 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|16°
|16°
|Oeste 2 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Norte 5 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|13°
|13°
|Noroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Noroeste 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Norte 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Norte 10 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|10°
|Norte 10 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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