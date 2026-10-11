comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fórmula 1: Colapinto sufrió un desperfecto técnico en el GP de Singapur y tuvo que abandonar la carrera

El piloto argentino quedó detenido en la curva 7 durante la vuelta 31, cuando ocupaba el puesto 14. Aunque consiguió reiniciar su monoplaza, no pudo continuar en competencia.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Franco Colapinto tuvo que abandonar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por un desperfecto técnico en su monoplaza. El piloto argentino sufrió una avería durante la vuelta 31, cuando transitaba la curva 7 del circuito y se encontraba en la decimocuarta posición.

Qué le pasó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

El inconveniente ocurrió cuando la carrera se acercaba a su mitad. El auto de Colapinto se detuvo en medio de la pista, lo que le impidió continuar con normalidad y puso fin a su participación en la competencia.

Después de permanecer varios segundos sin poder avanzar, el argentino logró volver a poner en marcha su monoplaza y retirarlo del trazado. Sin embargo, el desperfecto técnico le impidió seguir en carrera y terminó abandonando.

Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Hasta ese momento, el piloto oriundo de Pilar había conseguido avanzar una posición respecto de su lugar de largada y se encontraba en el puesto 14.

Contenido Recomendado

Franco Colapinto no tuvo una buena qualy y largará 15° en el Gran Premio de Singapur:a qué hora es la carrera este domingo

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.

Por problemas en su Alpine, Franco Colapinto debió abandonar en la sprint del GP de Singapur, que quedó en manos de Max Verstappen

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.

El abandono se produjo en la vuelta 31, cuando Colapinto intentaba sostener el avance conseguido desde el inicio de la competencia. Si bien se informó que la salida de carrera estuvo relacionada con una falla técnica, todavía no se precisó qué componente del monoplaza provocó el inconveniente.

Noticia en desarrollo...

Franco ColapintoGran Premio de SingapurFórmula 1NP2026
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Impactantes imágenes:la maniobra de un luchador mexicano que terminó con la muerte de un árbitro durante una pelea

    Impactantes imágenes: la maniobra de un luchador mexicano que terminó con la muerte de un árbitro durante una pelea

  2. Franco Colapinto no tuvo una buena qualy y largará 15° en el Gran Premio de Singapur:a qué hora es la carrera este domingo

    Franco Colapinto no tuvo una buena qualy y largará 15° en el Gran Premio de Singapur: a qué hora es la carrera este domingo

  3. De Maradona y Colapinto a Pampita y el Indio Solari:la lista de famosos que son hinchas de Boca Juniors

    De Maradona y Colapinto a Pampita y el Indio Solari: la lista de famosos que son hinchas de Boca Juniors

  4. Messi revela que analizó jugar para España:la historia detrás de la decisión que cambió su carrera

    Messi revela que analizó jugar para España: la historia detrás de la decisión que cambió su carrera

  5. Resurgió un video de la Locomotora Oliveras alentando a la Selección Argentina y emocionó a miles de hinchas:“Un pasito más”

    Resurgió un video de la Locomotora Oliveras alentando a la Selección Argentina y emocionó a miles de hinchas: “Un pasito más”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

El Gobierno volvió a pedir que la Fórmula 1 regrese a la Argentina:el trasfondo de la reunión entre Quirno y Domenicali

Fernando Espinoza fue reelegido al frente de la FAM y reclamó a Milei un cambio de rumbo económico

El Gobierno avanza con Estados Unidos para reemplazar tecnología china en las redes estatales:de qué se trata el proyecto

Economía

Empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

ANSES interrumpe el calendario de pagos por el feriado y confirmó cuándo se retomarán los depósitos

Internacionales

Tras la ofensiva que dejó 12 muertos y centenares de heridos, los Hutíes amenazan con nuevos ataques al espacio aéreo y aeropuertos saudíes

Explosiones en Riad, Arabia Saudita.

El papa León XIV anunció que en los próximos días será operado de un nódulo en el pulmón

Ucrania atacó una terminal petrolera rusa pese al acuerdo entre Trump y Putin

India:cortaron internet y cerraron estaciones de subte por una protesta juvenil