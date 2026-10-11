Fórmula 1: Colapinto sufrió un desperfecto técnico en el GP de Singapur y tuvo que abandonar la carrera

Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Franco Colapinto tuvo que abandonar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por un desperfecto técnico en su monoplaza. El piloto argentino sufrió una avería durante la vuelta 31, cuando transitaba la curva 7 del circuito y se encontraba en la decimocuarta posición.

Qué le pasó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

El inconveniente ocurrió cuando la carrera se acercaba a su mitad. El auto de Colapinto se detuvo en medio de la pista, lo que le impidió continuar con normalidad y puso fin a su participación en la competencia.

Después de permanecer varios segundos sin poder avanzar, el argentino logró volver a poner en marcha su monoplaza y retirarlo del trazado. Sin embargo, el desperfecto técnico le impidió seguir en carrera y terminó abandonando.

Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Hasta ese momento, el piloto oriundo de Pilar había conseguido avanzar una posición respecto de su lugar de largada y se encontraba en el puesto 14.

El abandono se produjo en la vuelta 31, cuando Colapinto intentaba sostener el avance conseguido desde el inicio de la competencia. Si bien se informó que la salida de carrera estuvo relacionada con una falla técnica, todavía no se precisó qué componente del monoplaza provocó el inconveniente.

Noticia en desarrollo...