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La bronca de Franco Colapinto tras su nuevo abandono en el GP de Singapur: “No estoy viviendo el mejor de los momentos”

El piloto argentino de Alpine debió abandonar por problemas en la transmisión. “No iba para atrás el auto y para adelante un poquito”, señaló.

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Por Redacción 26 Deportes
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Franco Colapinto, de Alpine, luce abatido tras ser eliminado durante la clasificación.
Franco Colapinto no ocultó su bronca en el GP de Singapur. Foto: Pool via REUTERS
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Franco Colapinto no ocultó su frustración y volvió a criticar el funcionamiento de su Alpine tras abandonar en la vuelta 30 en Singapur por un fallo en la transmisión, lo que sumó su tercer Gran Premio consecutivo sin cosechar puntos en la Fórmula 1.

Obligado a retirarse tras sufrir problemas en el sistema de almacenamiento de energía durante la carrera sprint del sábado, el piloto argentino analizó la situación desde el corralito de prensa: “Problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, una pena tener dos problemas en dos carreras”, puntualizó.

Esta racha adversa completó una complicada seguidilla de competencias disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur: “Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos”, señaló Colapinto, quien enfatizó la necesidad de realizar un reseteo personal y técnico junto al equipo francés.

Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

A pesar del trago amargo, el oriundo de Pilar mantiene la mirada puesta en el tramo final del campeonato: “Quedan dos tripletes más, será duro pero hay muchas oportunidades; hay que revertir este momento malo”.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.

La categoría afrontará ahora su gira por el continente americano, con citas confirmadas en Estados Unidos, México y Brasil.

Qué pasó con Franco Colapinto en el GP de Singapur

En la carrera del Gran Premio de Singapur, el piloto del equipo Alpine debió abandonar por problemas en la transmisión.

El triunfo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Colapinto, que venía de una clasificación discreta, largó en el decimoquinto lugar y con el pasar de las vueltas pudo superar al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) para colocarse decimocuarto. Incluso estaba duodécimo al momento del abandono, ya que un par de oponentes habían parado en boxes, mientras aguardaba por algún safety car que le permitiera ilusionarse con la posibilidad de sumar puntos.

Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de Singapur
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