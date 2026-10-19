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Jugó en Racing, se retiró en 2023 y vende su colección de más de 30 camisetas por “desapego”: de qué clubes son y cuánto cuestan

Lucas Aveldaño sorprendió al poner a la venta camisetas de distintos clubes en una reconocida plataforma europea de segunda mano. Desde España, donde hoy compite en eventos de Hyrox, busca desprenderse de una parte importante de su historia futbolística.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Lucas Aveldaño sorprendió al poner a la venta camisetas de distintos clubes en una reconocida plataforma europea de segunda mano.
Jugó en Racing, se retiró en 2023 y vende su colección de más de 30 camisetas por “desapego”. Foto: Instagram pela.aveldano
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En una época en la que las camisetas de fútbol dejaron de ser simplemente una prenda deportiva para convertirse en piezas de colección, Lucas “Pela” Aveldaño sorprendió a sus seguidores con una decisión tan llamativa como inesperada.

El ex defensor argentino anunció a través de una historia de Instagram que puso a la venta gran parte de su colección personal de camisetas por una cuestión de “des-APEGO”, según escribió junto a un enlace que dirigía a su perfil en Vinted, donde se llama vikingou87.

De Quilmes a Independiente: las camisetas que decidió vender Lucas Aveldaño

La colección disponible reúne 32 camisetas de fútbol y contiene modelos de varios de los clubes más importantes por los que pasó o con los que tuvo algún vínculo durante su carrera profesional.

Lucas Aveldaño sorprendió al poner a la venta camisetas de distintos clubes en una reconocida plataforma europea de segunda mano.
La colección disponible reúne 32 camisetas de fútbol y contiene modelos de varios de los clubes. Foto: Vinted vikingou87

Entre las prendas publicadas aparecen camisetas de Quilmes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell’s Old Boys, Tigre, Huracán, Banfield, Lanús, Estudiantes de La Plata e Independiente, entre otras instituciones.

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Para coleccionistas y fanáticos del fútbol argentino, se trata de una oportunidad singular de adquirir artículos con una procedencia difícil de igualar.

Cuánto cuestan las camisetas de Lucas Aveldaño en Vinted

Los precios publicados en la plataforma europea oscilan entre los 63 y 121 euros, valores que generan interés entre los aficionados considerando que se trata de prendas pertenecientes a un ex jugador profesional.

Lucas Aveldaño sorprendió al poner a la venta camisetas de distintos clubes en una reconocida plataforma europea de segunda mano.
Los precios de las camisetas publicados en la plataforma europea oscilan entre los 63 y 121 euros. Foto: Vinted vikingou87

El mercado de las camisetas históricas creció notablemente durante los últimos años y muchas de estas piezas suelen alcanzar cifras elevadas, especialmente cuando están asociadas a protagonistas del fútbol profesional.

En este contexto, la decisión de Aveldaño abrió rápido el debate entre hinchas, coleccionistas y curiosos que comenzaron a recorrer el catálogo en busca de alguna joya deportiva.

El motivo detrás de la venta: “des-APEGO” y una nueva etapa de vida

A diferencia de otros casos en los que los futbolistas conservan sus camisetas como uno de los recuerdos más valiosos de sus carreras, Aveldaño dejó entrever que atraviesa una etapa distinta. La palabra elegida para explicar la venta fue contundente: “des-APEGO”.

Lucas Aveldaño sorprendió al poner a la venta camisetas de distintos clubes en una reconocida plataforma europea de segunda mano.
Lucas Aveldaño vende su colección de más de 30 camisetas por “desapego” y su fanatismo por el Hyrox. Foto: Vinted vikingou87

Más allá del valor sentimental de cada camiseta, el ex defensor parece decidido a desprenderse de parte de su pasado futbolístico para enfocarse plenamente en sus nuevos proyectos personales y deportivos.

Dejar el fútbol y reinventarse: la nueva pasión de Aveldaño en España

Lejos de las canchas profesionales, el ex zaguero central se encuentra radicado en España, donde mantiene intacto su espíritu competitivo. Actualmente participa en diferentes eventos de Hyrox, una disciplina internacional de fitness híbrido que combina resistencia cardiovascular y fuerza muscular a través de un formato estandarizado que se replica de manera idéntica en distintas partes del mundo.

Lucas Aveldaño participa en diferentes eventos de Hyrox, una disciplina internacional de fitness híbrido. Foto: Instagram pela.aveldano

De esta manera, mientras construye una nueva etapa vinculada al alto rendimiento físico, Aveldaño también parece cerrar simbólicamente un capítulo de su historia deportiva. Y lo hace poniendo en circulación uno de los bienes más codiciados por cualquier futbolero: las camisetas que lo acompañaron durante una extensa trayectoria en el fútbol argentino.

Racing ClubFutbolistaCamisetaColección
Cristian Daniel Avila
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