Lejos de Maradona: subastaron una histórica camiseta de Pelé a la mitad del precio de la mítica de Diego del ‘86

Camiseta de Pelé del Mundial 58 que fue subastada. Foto: EFE

Una camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia en 1958 se vendió en Sotheby’s en Nueva York por 4,9 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto más caro relacionado con su carrera deportiva.

Sin embargo, la casaca estuvo lejos del valor con el que se vendió la que utilizó Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de 1986, que cerró en un valor de USD 9,2 millones.

Subastas de la camiseta de Diego Maradona. Foto: Reuters.

La de O Rei era una camiseta azul y con un 10 en la espalda, que pretendía al menos seis millones de dólares, pero terminó costando mucho menos.

Al lucir esa camiseta, un Pelé de diecisiete años se convirtió entonces en el jugador más joven en marcar gol en un Mundial y contribuyó con dos a la victoria de Brasil contra Suecia que le valió a la Canarinha su primer título en el campeonato.

Camiseta de Pelé del Mundial 58 que fue subastada. Foto: EFE

¿A quién pertenecía la camiseta?

La camiseta que Pelé usó durante la final de 1958 se la había regalado a su compañero de la Canarinha Dida, cuya familia la conservó durante décadas antes de terminar en un museo y ser subastada por primera vez en 2004 por una suma no revelada.

Vendida ahora tras diez pujas de cinco postores a un comprador anónimo, la camiseta se ha convertido en la segunda más cara del mundo, según informó la casa de subastas.

Camiseta de Pelé del Mundial 58 que fue subastada. Foto: EFE

Diferencias con el Diez

La icónica camiseta que utilizó Diego Maradona con la Selección argentina frente a Inglaterra en el Mundial de México 86 se subastó por una cifra récord cercana a los 9 millones de dólares.

Si bien la casaca tenía una oferta de cinco millones de dólares, sobre los últimos minutos la puja fue elevando el valor.

La histórica camiseta de la Selección Argentina que vistió Diego Maradona. Foto: Reuters.

Finalmente la casa de subastas Sothebys informó que la camiseta se la llevó un oferente por 7.148.500 libras esterlinas, unos 8,92 millones de dólares.