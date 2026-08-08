La última entrevista de Jorge Messi: “Es un logro esto”

La última entrevista de Jorge Messi. Foto: Captura

Jorge Messi, papá de Lionel Messi, murió este sábado 8 de agosto a los 68 años de edad. El también representante del futbolista se encontraba internado en una clínica de Rosario, Santa Fe, luego de atravesar problemas de salud.

Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, consuelo y recuerdos que enmarcaron la figura del empresario en la historia de Messi y el fútbol rosarino.

Si bien se trataba de una figura que trataba de pasar desapercibida y lejos de las cámaras, entre las tantas publicaciones tuvo lugar la última entrevista que Jorge Messi brindó en vida.

Así fue la última entrevista de Jorge Messi

Una de las últimas apariciones públicas de Jorge Messi fue el 28 de marzo de este año, cuando asistió a un partido de Leones FC, el club rosarino presidido por Matías Messi, hermano de Lionel.

La última entrevista de Jorge Messi. Video: La Capital

En aquella jornada, el padre del capitán argentino presenció el encuentro ante Central Córdoba, correspondiente al primer torneo de Leones FC en la Primera C, luego de que la institución recibiera la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino para competir en esa categoría.

Tras el partido, Jorge habló brevemente con el diario La Capital y destacó la importancia del momento para el proyecto deportivo familiar. “Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario, significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto”, expresó.

Durante el encuentro, Jorge Messi estuvo acompañado por Ignacio Boero, entonces presidente de Newell’s. El debut de Leones de Rosario Fútbol Club en la Primera C se había producido el 2 de marzo y representó un nuevo paso dentro de la iniciativa impulsada por la familia Messi en el fútbol rosarino.

Quién fue Jorge Messi, el padre y representante que marcó la carrera de Lionel

Nacido en Rosario en enero de 1958, Jorge Messi trabajó durante años como supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida cambió de manera definitiva cuando decidió volcar gran parte de sus esfuerzos al crecimiento deportivo de su hijo, Lionel Messi.

Jorge acompañó los primeros pasos de Lionel en el Club Abanderado Grandoli y luego en Newell’s Old Boys. También fue una figura clave en una de las decisiones más importantes de la historia del fútbol moderno: el viaje familiar a España para que Messi pudiera probarse en el FC Barcelona.

El padre de Lionel tenía 68 años. Foto: Cuenta de Instagram de Jorge Messi

Ante las dificultades para afrontar en Argentina el tratamiento hormonal que necesitaba su hijo durante su infancia, Jorge apostó por buscar una oportunidad en Europa.

De qué murió Jorge Messi

La familia Messi había confirmado en junio que Jorge atravesaba un problema de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico, aunque sin revelar detalles médicos. En aquel comunicado, el entorno del capitán argentino aclaró que solo la familia más cercana contaba con información precisa sobre su estado.

Tras conocerse la triste noticia, el Sanatorio Centro de Rosario lanzó un parte oficial en el cual indicó que el centro médico “cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha a las 02.00 hs”.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, añade el texto.

Y cierra: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindaran mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.