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De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi: el comunicado de la clínica en Rosario

El padre y representante del capitán de la Selección Argentina falleció este sábado 8 de agosto a las 02:00 hs.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi.
Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi. Foto: NA
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El papá de Lionel Andrés Messi, Jorge Messi, murió este viernes 7 de agosto a los 68 años en una clínica de Rosario, Santa Fe, causando conmoción dentro del mundo del fútbol y la familia del capitán de la Selección Argentina, por la pérdida de uno de sus pilares más importantes.

De qué murió Jorge Messi

La familia Messi había confirmado en junio que Jorge atravesaba un problema de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico, aunque sin revelar detalles médicos. En aquel comunicado, el entorno del capitán argentino aclaró que solo la familia más cercana contaba con información precisa sobre su estado.

Tras conocerse la triste noticia, el Sanatorio Centro de Rosario lanzó un parte oficial en el cual indicó que el centro médico “cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha a las 02.00 hs”.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, añade el texto.

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Y cierra: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindaran mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.

El comunicado de la clínica de Rosario sobre la muerte de Jorge Messi.
El comunicado de la clínica de Rosario sobre la muerte de Jorge Messi. Foto: Captura

Jorge Messi, el hombre detrás de los contratos más importantes de Lionel

Con el paso de los años, Jorge Messi se convirtió en una pieza central en la administración de la carrera profesional de Lionel. Su rol fue mucho más allá del acompañamiento familiar: también pasó a encargarse de las negociaciones comerciales y deportivas del futbolista.

Su firma estuvo presente en las sucesivas renovaciones de contrato con el Barcelona, club en el que Leo construyó gran parte de su leyenda. También tuvo participación en dos movimientos históricos de la carrera del astro argentino: su llegada al Paris Saint-Germain y, más tarde, su desembarco en el Inter Miami.

A diferencia de otros representantes del mundo del fútbol, Jorge Messi siempre mantuvo un perfil bajo. Evitaba las entrevistas, no se exponía públicamente y prefería manejar las decisiones importantes lejos de los flashes, aunque su influencia puertas adentro fue decisiva.

El matrimonio junto a Lionel, uno de los hijos de la pareja
Jorge Messi, Celia Cuccittini y Lionel Messi. Foto: Redes

La relación entre Lionel Messi y Jorge Messi: un vínculo clave en su historia

Más allá de los contratos, los clubes y los negocios, Jorge Messi fue, es y será una referencia permanente en la vida personal de Lionel. El capitán argentino reconoció en distintas ocasiones la importancia de su familia como sostén emocional durante los momentos más exigentes de su carrera.

La relación entre padre e hijo está marcada por la confianza, la cercanía y un acompañamiento que empezó en la infancia y se mantuvo durante las etapas de mayor exposición internacional. Desde Rosario hasta Barcelona, París, Miami y la Selección Argentina, Jorge fue una presencia constante en el entorno más íntimo del futbolista.

Jorge Messi Lionel MessiMurió
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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