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Franco Colapinto reveló la estrategia de Alpine y se mostró confiado en remontar en el Gran Premio de Bahréin

El piloto argentino partirá 21° en la carrera tras recibir una doble penalización de la FIA. “Hicimos un buen trabajo de cara a la carrera”, expresó.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Foto: REUTERS
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Luego de terminar la qualy, en la que no pasó de Q2 y trabajó para Pierre Gasly, Franco Colapinto se mostró esperanzado pese a que largará desde el fondo en el Gran Premio de Bahréin y aseguró que “se puede remontar”.

El piloto argentino terminó decimoquinto en la clasificación, pero comenzará en el vigésimo primer lugar debido a que arrastra dos sanciones. Una de ellas por el choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán y otra por cambiar el motor de combustión interna.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Foto: REUTERS

Sin embargo, el argentino confesó que tiene la ilusión de poder remontar porque el Circuito Internacional de Sepang (el GP de Bahréin se corre en Malasia debido a la guerra en Medio Oriente) “es una pista en la que en general hay muchas frenadas y las rectas largas también ayudan a generar un sobrepaso”.

“Hicimos un buen trabajo de cara a la carrera. Intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos”, aseguró.

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Franco Colapinto tras la qualy del Gran Premio de Bahrein
Declaraciones de Franco Colapinto tras la qualy en el GP de Bahrein.

En este sentido, explicó que “lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera del domingo. Tengo de todo para elegir… Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y maximizar el rendimiento del auto”.

Por otra parte, destacó lo hecho en la práctica libre 3, donde finalizó noveno: “La FP3 fue muy buena. Ahí estuvimos bastante fuertes, aunque después en qualy el auto se sintió un poco peor”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Foto: REUTERS

La pole y a qué hora es la carrera

En lo que respecta a lo que será la pelea por el triunfo, la pole position fue para Max Verstappen (Red Bull), quien será escoltado por Lewis Hamilton (Ferrari).

A su vez, en la segunda fila comenzarán Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

El circuito de Sepang que vuelve a la Fórmula 1 después de 9 años de ausencia. Foto: Reuters (Annice Lyn)

La carrera del GP de Bahréin está programada para este domingo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina).

Gran Premio de BahreinFranco ColapintoFórmula 1Alpine
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