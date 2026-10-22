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Franco Colapinto revolucionó la Fórmula 1 con una MotoGP y un guiño a dos mundos del automovilismo: “Es un sueño”

El piloto argentino fue una de las grandes atracciones del media day en Austin al recorrer el paddock sobre una Yamaha de Prima Pramac, socio de Alpine. La exhibición reunió a una multitud y reforzó el vínculo en el marco del Gran Premio de Estados Unidos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El piloto argentino fue una de las grandes atracciones del media day en Austin al recorrer el paddock sobre una Yamaha de Prima Pramac, socio de Alpine.
Franco Colapinto revolucionó la Fórmula 1 con una MotoGP y un guiño a dos mundos del automovilismo. Foto: Reuters (Mike Segar)
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Franco Colapinto volvió a captar todas las miradas en el marco del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, aunque esta vez no fue al volante de un monoplaza. El piloto argentino protagonizó una llamativa y multitudinaria aparición durante el media day en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, al recorrer parte del paddock a bordo de una Yamaha de MotoGP con los colores de Prima Pramac, equipo asociado comercialmente a Alpine.

En uno de los sectores más concurridos del fin de semana, rodeado de aficionados, periodistas y personal de los distintos equipos, Colapinto avanzó sobre la motocicleta mientras el rugido del motor irrumpía en un ambiente habitualmente dominado por los sonidos de la Fórmula 1. Aunque la organización aclaró que la moto permanecía en punto muerto, el argentino tuvo vía libre para acelerar y ofrecer una singular postal que unió, por unos minutos, las dos máximas expresiones del deporte motor.

Franco Colapinto revolucionó la Fórmula 1 con una MotoGP y un guiño a dos mundos del automovilismo.
El piloto argentino fue una de las grandes atracciones del media day en Austin al recorrer el paddock sobre una Yamaha de Prima Pramac, socio de Alpine. Video: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto sorprendió a la Fórmula 1: la inesperada aparición que paralizó el paddock de Austin

La acción formó parte de una iniciativa conjunta entre Alpine y Prima Pramac Yamaha MotoGP, alianza que busca fortalecer la presencia de ambas marcas a través de actividades promocionales y de hospitalidad. Horas antes del evento, el equipo de motociclismo había anticipado el momento en redes sociales con un mensaje que resumía el espíritu de la exhibición: “Dos mundos de carreras, una pasión compartida”.

Alpine acompañó la secuencia con una publicación cargada de sorpresa: “¡¿Perdón, queee?!”, mientras que más tarde definió la aparición del argentino con otra frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores: “Franco trayendo el aura”. Las imágenes recorrieron las plataformas digitales y mostraron cómo la presencia del bonaerense generó una importante convocatoria espontánea en el paddock texano.

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El piloto argentino fue una de las grandes atracciones del media day en Austin al recorrer el paddock sobre una Yamaha de Prima Pramac, socio de Alpine.
La acción formó parte de una iniciativa conjunta entre Alpine y Prima Pramac Yamaha MotoGP. Foto: Reuters (Mike Segar)

El sueño pendiente de Colapinto: por qué su papá le prohibió correr en motos

Más allá del impacto mediático, para Colapinto la experiencia tuvo un significado personal. En diálogo con ESPN, reconoció su histórica fascinación por el Mundial de Motociclismo y recordó la influencia de su padre, quien compitió en Speedway.

La moto de MotoGP es un sueño. Siempre seguí la MotoGP desde que era niño. Mi papá corría en motos. No en MotoGP, sino en Speedway, esas que van con dos ruedas sin frenos sobre la tierra. Desde entonces, me prohibió las dos ruedas. Él dijo: ‘Solo cuatro. Ya me he destrozado el cuerpo, tú no’”, relató el piloto argentino.

El piloto argentino fue una de las grandes atracciones del media day en Austin al recorrer el paddock sobre una Yamaha de Prima Pramac, socio de Alpine.
"La moto de MotoGP es un sueño. Siempre seguí la MotoGP desde que era niño", confesó Colapinto. Foto: X @AlpineF1Team

El joven de 23 años también reveló que intentó ir un paso más allá durante la exhibición. “Quise meter primera, pero no me dejaron. Ojalá en algún momento pase. Después de Valencia, cuando ya no necesiten motos, pueden decir: ‘Adelante, puedes correr el riesgo’. Será genial tener la oportunidad de ver una MotoGP en pista y de verla muy de cerca. Poder sentarme en ella y entrar al paddock es muy genial”, agregó.

Qué hay detrás de la alianza entre Alpine y Prima Pramac que unió a la F1 con MotoGP

La actividad se enmarca en la creciente relación entre Alpine y Prima Pramac Yamaha MotoGP. La marca francesa, controlada mayoritariamente por Grupo Renault, es socio principal de la estructura italiana desde la temporada 2025, en un acuerdo enfocado en acciones de imagen, hospitalidad y promoción comercial.

El piloto argentino fue una de las grandes atracciones del media day en Austin al recorrer el paddock sobre una Yamaha de Prima Pramac, socio de Alpine.
La irrupción de Colapinto a bordo de una MotoGP fue mucho más que una simple exhibición promocional. Foto: X @AlpineF1Team

Además, la alianza se sostiene en la estrecha relación entre Paolo Campinoti, responsable de Pramac, y Luca de Meo, exdirector ejecutivo de Renault. Sin embargo, el convenio no contempla una estructura técnica compartida ni operaciones conjuntas en competencia.

Así, la irrupción de Colapinto a bordo de una MotoGP en Austin fue mucho más que una simple exhibición promocional. Se trató de una potente imagen para dos categorías que buscan acercarse cada vez más y, al mismo tiempo, otra demostración del impacto que genera el argentino dentro del paddock. Porque aun sin competir, Franco volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima carrera de Colapinto será en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará entre el 23 y el 25 de octubre en el tradicional Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin (Texas). A continuación, el cronograma del GP de Estados Unidos:

Viernes 23 de octubre

  • Práctica libre 1: 10:30 (hora argentina)
  • Práctica libre 2: 14:00

Sábado 24 de octubre

  • Práctica libre 3: 10:30
  • Clasificación: 14:00

Domingo 25 de octubre

  • Carrera: 13:00
Franco ColapintoFórmula 1Moto GPGran Premio de Estados Unidos
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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