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“Hacelo Román”: el pedido de los hinchas de Boca que se multiplica en las redes sociales de cara a la final de la Copa Sudamericana

Luego del pase al encuentro decisivo en Barranquilla, usuarios de redes sociales comenzaron una campaña para el show de la previa. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Festejo de Boca en la Copa Sudamericana.
Festejo de Boca en la Copa Sudamericana. Foto: REUTERS
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Luego de conseguir el pase a la final ante Vasco en el Maracaná, los hinchas de Boca comenzaron una campaña en las redes sociales para que Los Palmeras sean parte del show previo a encuentro en Barranquila con su “Aprenderás a Llorar”, la canción que se transformó en el nuevo himno de La 12.

Con el “Hacelo Román” como punto de partida, la iniciativa se multiplicó en X, Instagram y TikTok, donde los simpatizantes xeneizes apuntan también a la banda santafesina que hoy lidera Marcos Camino tras la salida del histórico Cacho Deicas.

El objetivo es claro: que la popular canción que hoy retumba en La Bombonera tenga su momento estelar antes del encuentro más importante.

El tema nació con la base del tradicional tema de la banda que se convirtió en un símbolo de la cumbia santafesina y se multiplicó en todo el país.

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El antecedente del “mejor show de la historia de las finales”

La propuesta para que Los Palmeras la interpreten en la previa tiene un antecedente que permanece muy vivo en la memoria del fútbol argentino.

En noviembre de 2019, el grupo santafesino protagonizó uno de los momentos más emotivos de la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle en Asunción.

Show de Los Palmeras en la Copa Sudamericana 2019

Aquella interpretación de “Soy Sabalero” frente a miles de hinchas rojinegros se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la competencia continental.

Por eso, muchos fanáticos de Boca consideran que la presencia de Los Palmeras en una nueva final tendría un fuerte componente simbólico y emocional.

Cuándo vuelve a jugar Boca y cuál es su calendario hasta la final de la Sudamericana

Después de la clasificación en Brasil, Boca tendrá menos de un mes para preparar la final. Durante ese período, disputará partidos importantes tanto para el campeonato argentino como para sus aspiraciones en la Copa Argentina.

Leandro Paredes (Boca Juniors) festeja su gol ante Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana.
Leandro Paredes; Boca Juniors vs Vasco da Gama. Foto: REUTERS

El primer desafío será frente a Independiente en Avellaneda este domingo 25, apenas cinco días después del partido en el Maracaná. Luego llegará el Superclásico ante River en la Bombonera, uno de los encuentros más esperados del calendario.

Por su parte, el cruce con Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, el sábado 14 de noviembre, definirá si Boca consigue disputar otra final antes de terminar la temporada.

Boca JuniorsLos PalmerasCopa Sudamericana
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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