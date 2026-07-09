Los himnos nacionales más lindos del mundo: el ranking que sorprende en pleno Mundial 2026

El himno de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 no es únicamente un encuentro deportivo, se trata además de un evento intercultural que reúne a equipos de distintas partes del mundo. Y aunque haya una competencia de por medio, también les permite a los espectadores conocer un poco más sobre cada una de las naciones participantes. Quizá el momento de los himnos de los países es el más representativo.

Los argentinos sabemos desde que estamos en edad escolar cómo empieza y cómo termina el Himno Nacional Argentino, es nuestro indiscutido símbolo nacional. Pero la Copa del Mundo, sin dudas, es una oportunidad para conocer esos otros temas musicales que representan a cada una de las naciones.

Cuáles son los himnos nacionales más lindos del mundo

Mientras se desarrolla el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, medios internacionales como The New York Times, Classic FM y The Athetic realizaron un ranking sobre los himnos nacionales más lindos del mundo. Francia, Estados Unidos y Japón están entre los seleccionados más importantes.

Japón

Este himno no solo es uno de los antiguos del mundo, también es uno de los más cortos. Se trata de un poema escrito por Kimi Ga Yo hace más de 1.000 años. Los especialistas lo describen como himno “pacifista y sumamente emotivo”.

Himno Nacional de Japón

Colombia

El país sudamericano también fue seleccionado por su himno. Fue compuesta por Rafael Núñez a finales del siglo XIX. El tema tiene once estrofas y fue calificado como “glorioso” por su potencia y musicalidad.

Himno Nacional de Colombia

Francia

Como no podía ser de otra manera, “La Marsellesa” de Francia no podía no estar presente en este ranking. Se originó en uno de los períodos más importante: la Revolución Francesa. Su composición estuvo a cago de Claude Joseph Rouget de Lisle en el año 1792.

Himno Nacional de Francia

Brasil

Nuestra país vecino tiene un himno de dos minutos y ha sido descripto como una pieza musical “única”. Fue creado en 1822 por Francisco Manuel da Silva justo después de la independencia de Portugal. Sin embargo, el himno fue oficial a partir de 1890.

Himno Nacional de Brasil

Estados Unidos

Tal vez sea uno de los más conocidos debido a su presencia en diversas películas de Hollywood o en el renombrado evento deportivo, SuperBowl. Lleva el nombre de The Star-Spangled Banner (La bandera tachonada de estrellas) y fue escrito por el poeta Francis Scott Key en 1814.

Himno Nacional de Estados Unidos

¿Y el Himno de Argentina?

El Himno Nacional Argentino también aparece mencionado en la lista de los himnos más lindos del mundo. Nuestro símbolo nacional fue escrito por Vicente López y Planes y compuesto por Blas Parera en el año 1813.

Himno Nacional Argentino

Una curiosidad histórica sobre el himno es que se entonó por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thomson el 14 de mayo de 1813. La patriota fue quien cantó las primeras estrofas del Himno Nacional.