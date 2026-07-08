El DT de Egipto increpó a Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina: el video del tenso cruce que no mostró la transmisión

Hossam Hassan increpó a Lionel Scaloni tras el partido. Foto: Redes sociales.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que no se vio en la transmisión oficial. Minutos después del triunfo por 3-2 sobre la Selección de Egipto, un video registrado por un testigo mostró un fuerte cruce protagonizado por el entrenador egipcio, Hossam Hassan, y el técnico argentino, Lionel Scaloni.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y exhibieron un momento de alta tensión cuando ambos equipos abandonaban el campo de juego rumbo a los vestuarios, luego de un partido cargado de polémicas y reclamos arbitrales.

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El momento en que Hossam Hassan fue a buscar a Scaloni

Según puede observarse en el video, mientras el asistente técnico de Egipto, Ibrahim Hassan (hermano del entrenador) continuaba discutiendo con integrantes del operativo de seguridad y del entorno del partido, Scaloni caminaba en dirección a los vestuarios.

Al pasar cerca del grupo y apartar a Ibrahim para continuar su recorrido, Hossam Hassan advirtió la presencia del entrenador argentino, se dio vuelta y comenzó a increparlo con gestos y gritos.

Hossam Hassan increpó a Lionel Scaloni tras el partido. Video: Redes sociales.

Scaloni, sin responder a las provocaciones, mantuvo su marcha hacia los camarines. Sin embargo, el DT egipcio insistió con sus reclamos hasta que una persona presente se interpuso entre ambos para impedir que la discusión escalara. La grabación, realizada con un teléfono celular, mostró el inicio del intercambio, aunque se interrumpió antes de revelar cómo concluyó el episodio.

Argentina vs. Egipto: un partido marcado por la polémica

El tenso cruce fue la continuidad de un encuentro que terminó envuelto en fuertes cuestionamientos por parte de la delegación egipcia. Durante el desarrollo del partido, Hassan ya había protagonizado varios momentos de tensión al protestar insistentemente contra las decisiones del árbitro francés François Letexier.

En una de esas acciones levantó los brazos en un gesto que fue interpretado por distintos observadores como una denuncia de racismo, aunque nunca explicó públicamente el significado de esa actitud y el juez decidió no intervenir.

El plantel de Egipto quejándose con el árbitro. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La tensión aumentó aún más tras el tercer gol argentino, cuando un integrante del cuerpo técnico de Egipto ingresó al campo de juego para protestar e increpar al mediocampista Alexis Mac Allister, motivo por el cual terminó siendo expulsado.

Las explosivas declaraciones del entrenador egipcio

Después del encuentro, Hassan mantuvo el mismo tono durante la conferencia de prensa y volvió a cuestionar el desarrollo del partido.

El entrenador aseguró que el encuentro fue “un partido claramente arreglado”, una acusación que se sumó al reclamo formal que posteriormente presentó la federación egipcia ante la FIFA por el desempeño del arbitraje y del VAR.

El gol de Egipto vs Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Pese a la fuerte discusión registrada camino a los vestuarios, el incidente no pasó a mayores y ninguno de los entrenadores volvió a protagonizar nuevos enfrentamientos públicos.

Con la clasificación ya asegurada, la Selección Argentina dejó atrás la polémica y comenzó la preparación para el compromiso frente a Selección de Suiza, rival de los cuartos de final del Mundial 2026.