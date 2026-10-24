“Príncipe Leo”: Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y fue protagonista de las portadas de España

Messi homenajeado en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Foto: REUTERS

La presencia de Lionel Messi en la ceremonia del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 acaparó las portadas de los principales diarios españoles. El capitán de la Selección Argentina recibió la distinción en Oviedo, en un acto que reunió a la familia real y a otras personalidades destacadas de la cultura, el deporte y la historia.

La repercusión fue especialmente fuerte en la prensa deportiva, que convirtió al exjugador del Barcelona en el protagonista de sus primeras páginas. Con fotografías del rosarino vestido de traje y sosteniendo el diploma, los medios resaltaron tanto su carrera futbolística como los valores que acompañaron la entrega del reconocimiento.

Las portadas de los diarios deportivos españoles sobre Messi

Mundo Deportivo eligió el título “Príncipe Leo” para presentar al argentino. El periódico catalán destacó que se convirtió en el primer futbolista en recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a título individual.

Mundo Deportivo: "Príncipe Leo". Foto: Mundo Deportivo

Además, recordó los fundamentos de la distinción, vinculados con su excepcionalidad deportiva, solidaridad, humildad y compromiso colectivo. De esta manera, la publicación puso el foco no solamente en los logros y títulos del capitán argentino, sino también en su dimensión humana.

Marca, por su parte, ocupó buena parte de su portada con una imagen del rosarino y el título “Messi se corona”. La publicación describió la recepción del premio ante un auditorio que lo ovacionó y recuperó una frase de la princesa Leonor sobre su trayectoria: “Tiene sentido mirar hoy su trayectoria irrepetible”.

Marca y su "Messi se corona". Foto: Marca

El diario AS también destacó el reconocimiento con una fotografía de Messi junto a Felipe VI y Leonor. “Se ganó el respeto de todos” fue el mensaje elegido para resumir el impacto del futbolista durante la ceremonia. La tapa también incluyó la frase “Convirtió lo extraordinario en rutina”, en referencia a una carrera marcada por sus actuaciones y conquistas.

AS: "Se ganó el respeto de todos". Foto: AS

En tanto, Sport apostó por “Príncipe Messi”. La fotografía elegida mostró al argentino sonriente y, por el ángulo de la toma, parecía llevar una corona sobre su cabeza. El periódico resaltó que estuvo entre los más aclamados y mencionó las felicitaciones de Barcelona, su antiguo club, junto con las palabras de su presidente, Joan Laporta.

Sport: "Príncipe Messi" y la foto en donde se puede verlo con una corona. Foto: Sport

Qué dijeron los diarios generalistas sobre Lionel Messi

Los periódicos generalistas también reservaron un lugar destacado para el campeón del mundo, aunque compartieron el protagonismo con los discursos institucionales y los demás premiados.

El País publicó una fotografía de Messi sentado junto a Leonor y Felipe VI, con la reina Letizia a su lado. Su titular principal fue “Los Premios Princesa de Asturias por la democracia y el ‘tiquitaca’”, una referencia que vinculó el mensaje institucional de la gala con la presencia del futbolista.

El País también destacó a Messi en su portada. Foto: El País

La publicación también mencionó a otras figuras distinguidas en la edición 2026, como la cantante Patti Smith, el escritor Julian Barnes y el historiador Timothy Garton Ash.

La Vanguardia eligió una imagen de Messi junto a los integrantes de la familia real y destacó las palabras de la princesa Leonor sobre su capacidad para convertir “lo extraordinario en rutina”.

La Vanguardia elogió al 10 de la Selección Argentina. Foto: La Vanguardia

Por último, La Razón priorizó una fotografía de Felipe VI, Leonor y Letizia, pero también incluyó al argentino entre sus imágenes destacadas. “Leo Messi no habló, pero fue de los más seguidos”, resumió el diario sobre la atención que despertó su presencia.

La Razón eligió publicar una foto del rey de España. Foto: La Razón

Así, la entrega del Premio Princesa de Asturias trascendió el ámbito deportivo y volvió a colocar a Messi en el centro de la escena española, con portadas que resaltaron su trayectoria y el alcance internacional de su figura.