Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial: los detalles del protocolo firmado por Quirno

El canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con el gobierno norteamericano. Foto: @pabloquirno

El canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos. El documento habilita el envío del entendimiento al Congreso para su aprobación, en un nuevo paso de la agenda comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El protocolo fue firmado durante una reunión entre Quirno y Jamieson Greer, representante comercial estadounidense. El acuerdo original había sido suscrito en Washington en febrero de 2026. Según el canciller, el nuevo documento “permitirá la remisión del ARTI al Congreso Nacional para su aprobación” y consolidará la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado norteamericano.

En su publicación, el funcionario también señaló que Estados Unidos reafirmó su compromiso con el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos, en los términos acordados, y reconoció el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país. La firma del protocolo constituye un paso administrativo para avanzar con el trámite legislativo, aunque el entendimiento todavía debe ser aprobado para completar el procedimiento correspondiente.

Las exportaciones argentinas a Estados Unidos y la cuota de carne

Quirno destacó que las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron los US$6.570 millones entre enero y agosto de 2026, un incremento interanual del 35%, según los datos difundidos por el canciller. También remarcó la ampliación de la cuota de carne bovina argentina con acceso preferencial al mercado estadounidense, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas para 2026.

El acuerdo contempla medidas vinculadas con el comercio de bienes, las inversiones y el intercambio digital. Entre sus disposiciones, Estados Unidos prevé eliminar aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, mientras que la Argentina asumió compromisos de reducción o eliminación de aranceles para determinadas posiciones. El objetivo declarado por ambos gobiernos es ampliar el intercambio comercial y promover nuevas inversiones.

El acuerdo original había sido suscrito en Washington en febrero de 2026. Foto: @pabloquirno

El financiamiento estadounidense para infraestructura

El canciller también vinculó el entendimiento comercial con los mecanismos de cooperación y financiamiento de Estados Unidos. En particular, mencionó los US$7.000 millones del EXIM Bank destinados a respaldar proyectos de infraestructura estratégica, además de los instrumentos de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

Según Quirno, esas iniciativas contribuirán a impulsar el Corredor Andes-Atlántico, presentado en septiembre, y el marco de cooperación “US-Argentina Build the Future Framework”. La agenda apunta a promover inversiones en transporte, energía e infraestructura para facilitar la salida de las exportaciones de las economías regionales hacia los mercados internacionales.

“Con el Presidente Javier Milei abrimos mercados, impulsamos exportaciones, atraemos inversiones y generamos más oportunidades para los argentinos”, afirmó el canciller. Con la firma del protocolo, el Gobierno busca avanzar hacia la aprobación legislativa del acuerdo comercial con Estados Unidos, un paso necesario para completar su tramitación en la Argentina.