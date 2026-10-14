comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial: los detalles del protocolo firmado por Quirno

El acuerdo original había sido suscrito en Washington en febrero de 2026. Según el canciller, el nuevo documento “permitirá la remisión del ARTI al Congreso Nacional para su aprobación”.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pablo Quirno y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos
El canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con el gobierno norteamericano. Foto: @pabloquirno
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos. El documento habilita el envío del entendimiento al Congreso para su aprobación, en un nuevo paso de la agenda comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El protocolo fue firmado durante una reunión entre Quirno y Jamieson Greer, representante comercial estadounidense. El acuerdo original había sido suscrito en Washington en febrero de 2026. Según el canciller, el nuevo documento “permitirá la remisión del ARTI al Congreso Nacional para su aprobación” y consolidará la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado norteamericano.

En su publicación, el funcionario también señaló que Estados Unidos reafirmó su compromiso con el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos, en los términos acordados, y reconoció el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país. La firma del protocolo constituye un paso administrativo para avanzar con el trámite legislativo, aunque el entendimiento todavía debe ser aprobado para completar el procedimiento correspondiente.

Las exportaciones argentinas a Estados Unidos y la cuota de carne

Quirno destacó que las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron los US$6.570 millones entre enero y agosto de 2026, un incremento interanual del 35%, según los datos difundidos por el canciller. También remarcó la ampliación de la cuota de carne bovina argentina con acceso preferencial al mercado estadounidense, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas para 2026.

Contenido Recomendado

De cuánto es la multa diaria que deberá pagar el Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei y Diego Santilli

“No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

Luis Caputo y Fede rico Furiase ministro de Economía y el secretario de Finanzas.

El acuerdo contempla medidas vinculadas con el comercio de bienes, las inversiones y el intercambio digital. Entre sus disposiciones, Estados Unidos prevé eliminar aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, mientras que la Argentina asumió compromisos de reducción o eliminación de aranceles para determinadas posiciones. El objetivo declarado por ambos gobiernos es ampliar el intercambio comercial y promover nuevas inversiones.

pablo quirno argentina estados unidos
El acuerdo original había sido suscrito en Washington en febrero de 2026. Foto: @pabloquirno

El financiamiento estadounidense para infraestructura

El canciller también vinculó el entendimiento comercial con los mecanismos de cooperación y financiamiento de Estados Unidos. En particular, mencionó los US$7.000 millones del EXIM Bank destinados a respaldar proyectos de infraestructura estratégica, además de los instrumentos de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

Según Quirno, esas iniciativas contribuirán a impulsar el Corredor Andes-Atlántico, presentado en septiembre, y el marco de cooperación “US-Argentina Build the Future Framework”. La agenda apunta a promover inversiones en transporte, energía e infraestructura para facilitar la salida de las exportaciones de las economías regionales hacia los mercados internacionales.

“Con el Presidente Javier Milei abrimos mercados, impulsamos exportaciones, atraemos inversiones y generamos más oportunidades para los argentinos”, afirmó el canciller. Con la firma del protocolo, el Gobierno busca avanzar hacia la aprobación legislativa del acuerdo comercial con Estados Unidos, un paso necesario para completar su tramitación en la Argentina.

GobiernoEstados UnidosArgentinaJavier MileiPablo Quirno
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos:qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

    Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos: qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

  2. Información actualizada sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

    Información actualizada sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES: cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

  3. Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

    Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados: cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

  4. ANSES:uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

    ANSES: uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

  5. “No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

    “No va a haber volatilidad ni tensión”: la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

Pablo Quirno y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos

De cuánto es la multa diaria que deberá pagar el Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo de la Magistratura de la Provincia aprobó la incorporación de las Reglas “Papa Francisco” para el plan de estudios de la Escuela Judicial

La advertencia del arzobispo Jorge Lozano sobre la visita del Papa León XIV a Argentina:“Si hay que reprogramar, se reprogramará”

Economía

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Elena opera como el espacio gastronómico del Four Seasons en Recoleta.

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

“No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos:qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

Internacionales

Miles de personas salieron a las calles en Colombia en el primer primer paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella

Paro nacional en Colombia contra el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Levantar la vista, ver las estrellas y perderse en la belleza del cielo:la propuesta de Escocia que genera un auge de turismo

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo:ofrecen 2 comidas y 2 días libres

Nayib Bukele, presidente de El Salvador:“Vamos camino a convertirnos en el país más seguro del mundo”