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El Gobierno volvió a pedir que la Fórmula 1 regrese a la Argentina: el trasfondo de la reunión entre Quirno y Domenicali

La gestión se suma al planteo que había realizado Javier Milei ante las autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a fines de agosto de 2026.

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Pablo Quirno se reunió con Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1
El Gobierno busca que la competencia regresa a la Argentina. Foto: @pabloquirno
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El canciller Pablo Quirno mantuvo un encuentro con el presidente y CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali durante su visita a Singapur y le transmitió la intención de que el país vuelva a recibir un Gran Premio. La gestión se suma al planteo que había realizado Javier Milei ante las autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a fines de agosto.

A través de una publicación en Twitter, Quirno confirmó que se reunió con el máximo responsable de la categoría y explicó que viajó invitado por la ministra de Comercio de Singapur, Grace Fu, y el ministro de Energía, Tan See Leng. “Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1”, escribió el funcionario.

Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue. Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección”, agregó el canciller.

El encuentro se produjo en el marco del Gran Premio de Singapur, donde Franco Colapinto disputó la carrera Sprint y la clasificación: abandonó la primera por un desperfecto técnico y quedó 16º en la clasificación, aunque largará 15.º por una sanción a George Russell.

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El pedido de Milei y las posibilidades de volver en 2028

El antecedente más reciente fue el discurso que Milei brindó el 31 de agosto durante la apertura del Congreso Americano de la FIA, realizado en Buenos Aires. En aquella oportunidad, el Presidente sostuvo que el país reúne las condiciones para recuperar un lugar en el calendario de la Fórmula 1 y también para recibir nuevamente al Rally Mundial. “Me animo a invitarlos a soñar conmigo”, afirmó antes de cerrar con una referencia al piloto argentino: “Queremos ver a Colapinto en el país”.

La última carrera de Fórmula 1 disputada en la Argentina fue el 12 de abril de 1998, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El regreso de la categoría requiere, además de las gestiones políticas y comerciales, que el circuito cumpla con los estándares técnicos exigidos para albergar una competencia de ese nivel.

La comitiva argentina se reunió con funcionarios israelíes.
El presidente Javier Milei junto al Canciller Pablo Quirno y al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: Presidencia

Por el momento, la Argentina no figura en el calendario de 2027, que la FIA y Formula One Management anunciaron el 16 de septiembre con 24 Grandes Premios. Una eventual incorporación para ese año dependería de cambios extraordinarios en el cronograma; otra posibilidad es apuntar a 2028, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre una fecha argentina.

En paralelo, avanzan las obras de renovación del Autódromo de Buenos Aires, que tiene previsto recibir al MotoGP del 9 al 11 de abril de 2027 tras 28 años de ausencia de la categoría en el país. La puesta a punto del circuito forma parte de los esfuerzos para recuperar competencias internacionales, aunque la realización del MotoGP no implica por sí misma que la Fórmula 1 vaya a regresar.

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