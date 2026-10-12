La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón: “El héroe estadounidense por excelencia”

La Casa Blanca publicó una web dedicada a Cristóbal Colón. Foto: whitehouse.gov/columbus/

La Casa Blanca lanzó este lunes una página web para homenajear a Cristóbal Colón, al que presentó como “el héroe estadounidense por excelencia” que “navegó hacia el oeste y descubrió un Nuevo Mundo”.

Con motivo del Día de Colón, que en Estados Unidos se conmemora el segundo lunes de octubre y que este año coincidió con el 12 de octubre, el gobierno estadounidense presentó un portal que recorre la vida de Cristóbal Colón hasta su llegada al continente americano en 1492.

El año pasado, el presidente Donald Trump recuperó la proclamación única del Día de Colón después de que durante la Administración de Joe Biden se conmemorara también el Día de los Pueblos Indígenas.

La Casa Blanca publicó una web dedicada a Cristóbal Colón. Foto: whitehouse.gov/columbus/

Cómo es la página web que presenta a Cristóbal Colón como “héroe estadounidense”

La página presenta una detallada cronología de los viajes de Colón al continente americano entre 1492 y 1502 acompañados con imágenes y vídeos creados por inteligencia artificial (IA).

“El héroe estadounidense por excelencia, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya pisado la faz de la Tierra”, expresa el portal sobre el histórico personaje.

Además, la web celebra la recuperación de una estatua en su honor que ahora se encuentra en el recinto de la Casa Blanca después de que en 2020 fuera derribada y arrojada al puerto de Baltimore en una protesta el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Por su parte, Donald Trump también publicó un mensaje en sus redes sociales calificando a Cristóbal Colón de “héroe”, haciéndose eco de la frase de Tony Soprano en la serie Los Soprano.

En los últimos años creció en Estados Unidos el número de estados, ciudades y activistas que en torno al 12 de octubre organizan protestas anticoloniales en las que cuestionan la narrativa tradicional y buscan poner el foco en las comunidades nativas.

Por qué la figura de Cristóbal Colón genera controversia

La reivindicación promovida por la Casa Blanca vuelve a colocar en el centro del debate la figura de Cristóbal Colón. Mientras algunos sectores lo consideran un símbolo de la exploración y del legado de los inmigrantes italianos, otros cuestionan las consecuencias que la expansión europea tuvo sobre los pueblos originarios.

Las críticas apuntan principalmente al comienzo de un proceso de colonización marcado por la violencia, el despojo territorial, la explotación y la esclavización de integrantes de las comunidades nativas. En 1991, Berkeley se convirtió en la primera ciudad estadounidense en reemplazar oficialmente el Día de Colón por el Día de los Pueblos Indígenas, una decisión que posteriormente fue adoptada por cientos de jurisdicciones.