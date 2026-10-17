Alerta transporte público: cuáles son los 103 colectivos afectados por posibles recortes de servicio para este lunes 19 de octubre

Cuáles son los 103 colectivos afectados por posibles recortes de servicio para este lunes 19 de octubre. Foto: NA

A partir de este lunes 19 de octubre, podría haber recortes de frecuencias nocturnas en las líneas de colectivos debido a que, según el sector, los subsidios y el valor del pasaje no cubren todos los costos. Las empresas de transporte de pasajeros del AMBA advirtieron que es necesario un recorte de servicios de las líneas nacionales de colectivos. CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA, las cuatro cámaras empresarias del AMBA, sacaron un comunicado en el que profundizaron la difícil situación económica que vive el sector.

“La gravedad del escenario pone en riesgo la continuidad y regularidad de los servicios”, advirtieron, y comunicaron que aún no se definieron los mecanismos concretos para la actualización de la estructura de costos pese a las reuniones con la Secretaría de Transporte.

Colectivos en el AMBA Foto: NA

“Si no se obtienen respuestas urgentes, las compañías se verán obligadas a restringir progresivamente la prestación de los servicios, administrando los recursos disponibles para evitar una paralización total del sistema”, dice el comunicado que también aclara sobre el esfuerzo por sostener el servicio. Según señalaron, hay un desequilibrio entre los costos reales y los ingresos reconocidos.

Hace cinco meses, el boleto mínimo de las líneas nacionales tiene un valor de $742,81, lo que sería una diferencia de $1.751,32 con respecto a la tarifa real sin subsidios que informan desde el gremio, que es de $2.2494,14.

La línea 60 podría reducir su servicio. Foto: Wikipedia

Al final del comunicado, desde el gremio piden disculpas a los pasajeros por los inconvenientes que pueden llegar a surgir. “Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público y les pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes que puedan generarse. Precisamente por ello advertimos con anticipación sobre la gravedad del escenario y la necesidad de soluciones inmediatas. Reiteramos nuestra disposición al diálogo”, cierran.

Cuáles son las líneas de colectivos que podrían reducir sus servicios

Teniendo en consideración que el reclamo del gremio es a nivel nacional, hay millones de pasajeros que podrían sufrir cambios en la diaria ya que son 104 líneas que reducirían sus servicios.

Los colectivos son: